Tottenham oficializa contratação de Pedro Porro ao Sporting

O Tottenham oficializou, esta terça-feira, a contratação de Pedro Porro ao Sporting, por empréstimo até ao final da época com opção de compra.

Em contrato à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informa que o empréstimo tem um valor imediato de cinco milhões de euros. A compra far-se-á por 40 milhões de euros, o que fará subir o valor total da transferência para os 45 milhões.

O Sporting fica, ainda, com 15% do passe de Marcus Edwards. Os leões passam a deter 65% dos direitos económicos do avançado inglês.

Pedro Porro assinará contrato definitivo a partir de 1 de julho. Segundo a imprensa inglesa, o lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, será jogador do Tottenham até 30 de junho de 2028.

O Sporting já contratou o também internacional espanhol Hector Bellerín, por empréstimo do Barcelona, para colmatar a saída de Porro.