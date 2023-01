Rúben Amorim. "O importante é que estamos na final"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, gostou, especialmente, da primeira parte da sua equipa contra o Arouca para a Taça da Liga.

“Na primeira parte estivemos muito bem, tivemos oportunidades e não deixámos o Arouca atacar, sem ser aquele último lance no fim da primeira parte. A forma como rodámos a bola, fizemos o que tínhamos a fazer e fomos para o intervalo a vencer justamente, apesar daquele lance esquisito [golo anulado ao Arouca]”, disse.

Já sobre o segundo tempo, Rúben Amorim refere que depois os primeiros 10 minutos da segunda parte, não podemos dar nada ao adversário”.

“Há o golo do Arouca e depois voltámos a tomar conta do jogo. Acabámos por ser uns justos vencedores. Há momentos, esta época tem sido assim, que se as coisas têm de ser arrancadas a ferros, que seja, o importante é que estamos na final”. O Arouca está muito bem no campeonato e chegou com mérito a esta fase”, concluiu Amorim.

O Sporting venceu o Arouca por 2-1 e está na final da Taça da Liga.