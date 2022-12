Tottenham inicia contactos com o Sporting por Pedro Porro

O Tottenham encetou os primeiros contactos no sentido de contratar Pedro Porro ao Sporting em janeiro, de acordo com o jornal "A Bola".

O interesse já era conhecido, mas agora o clube inglês passou à ação. Fez as primeiras abordagens através de intermediários e recebeu sempre a mesma resposta: nesta fase, o Sporting só deixa sair o lateral-direito internacional espanhol, de 23 anos, pelo valor da cláusula de rescisão, 45 milhões de euros.

O Tottenham quer Porro já no mercado de transferências de inverno, enquanto o Sporting só está disposto a abrir mão do defesa a partir do verão. Por isso remete para a cláusula de rescisão. Em julho, revela "A Bola" os leões já admitiriam baixar a fasquia para um valor acima dos 30 milhões de euros, montante mais do agrado dos ingleses.

Pedro Porro chegou a Alvalade em 2020, por empréstimo de duas temporadas do Manchester City. Esta época, tornou-se jogador do Sporting em definitivo, por 8,5 milhões de euros, com contrato até 2025.

Porro leva um golo e oito assistências em 20 jogos pelo Sporting, esta temporada. Caso saia, Rúben Amorim tem duas alternativas para a posição: Ricardo Esgaio, que tem sido muito criticado, e Gonçalo Esteves, de 18 anos, que regressa em janeiro de um empréstimo sem sucesso ao Estoril.