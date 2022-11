Sporting goleia Farense na estreia na Taça da Liga

O Sporting estreou-se na edição 2022/23 da Taça da Liga, esta quarta-feira, com uma goleada, por 6-0, ao Farense, da II Liga, em Alvalade.

Os leões, que tiveram Franco Israel, José Marsà e Dário Essugo no onze titular, abriram o marcador aos 20 minutos. Nuno Santos lançou Francisco Trincão na esquerda e o extremo cruzou rasteiro para Paulinho, que rematou de primeira, sem hipótese para o guarda-redes.

Dois minutos depois, Paulinho bisou. Nova jogada rápida do Sporting, com associações de primeira, e Marcus Edwards encontrou o ponta de lança na meia direita da área. Este permitiu a defesa de Ricardo Velho à primeira, mas na recarga não perdoou.

O terceiro golo chegou já a fechar a primeira parte. Pedro Porro encontrou Marcus Edwards na meia direita da área e o inglês deixou dois adversários para trás, antes de atirar, já com pouco ângulo, para o fundo das redes.

Ao intervalo, Rúben Amorim tirou Essugo e lançou Sotiris Alexandropoulos. A segunda parte começou praticamente com o quarto golo do Sporting. Novamente Porro, após boa jogada individual na direita, a cruzar atrasado, para a entrada de Pedro Gonçalves, que acertou no alvo de primeira.

Entraram Jovane Cabral, Arthur e Mateus Fernandes (para os lugares de Trincão, Edwards e Nuno Santos) e dois deles ainda foram a tempo de fazer o gosto ao pé.

O primeiro foi Arthur, ao minuto 75. Porro desmarcou Pedro Gonçalves e, na área, o internacional português desfez-se de um adversário com um toque, depois tirou mais um defesa e o guarda-redes da jogada e entregou de bandeja para Arthur, que só teve de encostar.

O segundo foi Mateus Fernandes. Aos 84 minutos, Pote foi derrubado na área e, na cobrança da grande penalidade, o médio da formação do Sporting não perdoou.

O Sporting assume a liderança do grupo B da Taça da Liga, com três pontos, e o Farense está em último, a zeros. Na quinta-feira, às 17h00, Rio Ave e Marítimo disputam, na Madeira, o outro jogo do grupo.