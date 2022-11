Villas-Boas. Rúben Amorim vai aprender com a crise no Sporting

André Villas-Boas, que já passou por fases complicadas, a nível de resultados, nos clubes por que passou, acredita que Rúben Amorim aprenderá com o mau momento que vive no Sporting. Em períodos assim, apesar da "pressão interna e externa" a que um treinador está sujeito, é importante manter a calma e agir de forma racional.

O treinador do Sporting, que levou os leões ao primeiro título de campeão em 19 anos na primeira temporada completa em Alvalade, atravessa agora uma crise de resultados: apenas oito vitórias em 18 jogos, sexto lugar no campeonato, a 12 pontos da liderança, eliminação à primeira na Taça de Portugal frente a uma equipa de Liga 3, e adeus à Liga dos Campeões na fase de grupos (repescagem para a Liga Europa).

Villas-Boas assumiu o comando do FC Porto com 33 anos, menos dois que a idade de Amorim à altura da assinatura pelo Sporting, há quase três épocas. Em entrevista a Bola Branca, à margem da Web Summit, de que a Renascença é parceira oficial, o treinador salienta que "todos os treinadores" passam por momentos difíceis, em que os resultados não correspondem à expectativa criada pelo sucesso de outrora.

"É um processo natural do nosso crescimento enquanto treinadores, lidar com a dificuldade. É o momento que está a atravessar o Rúben Amorim. Estou seguro de que as experiências que está a viver nesta fase irão ser a ferramenta que ele, um dia, utilizará para responder de outras formas, se enfrentado pela mesma dificuldade. Esta é uma fase difícil para ele, ele saberá melhor, acho eu, encontrar o caminho com a sua equipa e com os seus jogadores para melhorar a nível de resultados", sustenta.