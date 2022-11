Rúben Amorim. “Estamos desanimados”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, confirma que a sua equipa está “desanimada” numa época que está a ser “complicada”.

O Sporting perdeu 2-1, em casa, contra o Eintracht Frankfurt, está fora da Liga dos Campeões e cai para a Liga Europa, também graças ao triunfo no último segundo do Tottenham diante do Marselha.

Já sobre a partida de Alvalade, o técnico dos leões reconheceu que “foi uma equipa ansiosa”.

“O adversário sem rematar à baliza e nós com mais oportunidades. Eles às vezes um bocadinho com mais bola e acabou por a equipa alemã ser mais feliz. No fim, foi isso", referiu à Eleven Sports.

"O penálti mudou o jogo. No segundo golo, nem se percebeu bem. Ganhou em corrida e foi essa a história do jogo. Houve oportunidades do Eintracht mas nós, em algumas saídas, complicámos um bocadinho, mas uma equipa quando não está muito confiante, com algum espaço às vezes, não conseguimos fazer melhor mas foi isto".

Já sobre a queda para a Liga Europa, Rúben Amorim considera que não é altura para grandes comentários. "A vida é seguir em frente. Estamos desanimados e é uma época complicada. Agora nem vamos pensar na Liga Europa. É completamente indiferente hoje”.