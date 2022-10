"Sporting sabe bem por que quer renovar com Rúben Amorim"

O Sporting já iniciou conversações com Rúben Amorim para a renovação de contrato, segundo o jornal "A Bola". O treinador tem contrato até 2024, mas é intenção dos dirigentes leoninos prolongar o vínculo. Uma situação normal e natural, na opinião de Luís Filipe, que, em entrevista a Bola Branca, explica que a intenção de Frederico Varandas tem lógica, até porque o presidente sabe o que desinvestiu, esta temporada, na equipa de futebol.

"Não tenho dúvidas nenhumas de que a direção do Sporting tem total confiança no Rúben Amorim. Sabem perfeitamente que o facto desta época os resultados não serem tão positivos deve-se ao desinvestimento na equipa. Investiram na saúde financeira do clube, que acharam que seria mais importante. Ao desinvestir na equipa principal, sabem bem que isto poderia acontecer, mas continuam a acreditar no Rúben, porque sabem que ele é uma mais-valia para o Sporting e, por isso, querem avançar com uma renovação. Eles sabem perfeitamente do que o Rúben é capaz", considera.

Rúben Amorim, de 37 anos, cumpre a quarta época em Alvalade. Campeão nacional em 2020/21, o técnico tem contrato até 2024 com os leões.