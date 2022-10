Ex-candidato do Sporting não quer ficar mais uma série de anos "a bater palmas"

Fernando Tavares Pereira, antigo candidato à presidência do Sporting, culpa Frederico Varandas pelo insucesso recente dos leões.

Após a eliminação da Taça de Portugal, a que se juntam as dificuldades do Sporting no campeonato e na Liga dos Campeões, Tavares Pereira considera que "Varandas e quem o acompanha não acautelaram o futuro". O antigo candidato não quer que os sportinguistas fiquem mais uma série de anos apenas "a bater palmas" e sem metas para atingir.

Em entrevista a Bola Branca, o empresário sustenta que há que "parar para pensar", depois das vendas de jogadores fundamentais que contribuíram para a crise de resultados da equipa de Rúben Amorim.

"Por vezes as necessidades financeiras podem acontecer, mas não tanto como o que se fez. O Sporting desfez-se de Matheus Nunes e Palhinha, pedras que não deviam ter saído. A gestão financeira não acompanhou a desportiva. Agora, o Sporting tem de parar e pensar no que quer para o futuro, para não ter uma recessão de resultados, concluindo que os 40 milhões [de euros] não deram para nada", frisa Tavares Pereira.



Tavares Pereira duvida que Amorim fique

O Sporting foi campeão no primeiro ano de Amorim. Fernando Tavares Pereira diz que "é muito bonito ganhar-se um campeonato", no entanto, argumenta que não se tirou nada de positivo daí para o futuro.

"Estamos a meio da época e o Sporting, praticamente, está arredado de tudo. Falta meio-campo, central e um ponta de lança. Não vejo nada de bom para que o Sporting possa ter resultados", completa o ex-candidato.

A nível técnico, Tavares Pereira duvida que Amorim permaneça em Alvalade para além de 2022/23, "apesar de gostar que ficasse".