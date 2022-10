William Carvalho: "Rúben Amorim vai dar a volta por cima"

William Carvalho acredita que Rúben Amorim vai tirar o Sporting do ciclo atual de maus resultados e a equipa ainda vai a tempo de fazer uma boa época.

Um dia depois da eliminação dos leões na Taça de Portugal, pelo Varzim, o médio do Betis, num encontro com jornalistas portugueses promovido pela Eleven Sports, admite, por outro lado, que a saída de jogadores importantes é sempre uma condicionante para qualquer equipa.

"Seja qual for o jogador, se for titular a maior parte dos jogos, tiver as rotinas do treinador bem assimiliadas e for vendido é normal que quem chegue leve algum tempo a conseguir assimilar as rotinas que o treinador quer. Não tenho acompanhado muito os jogos do Sporting, mas pode ser isso que está a acontecer. Mas penso que o Rúben Amorim, com a qualidade que tem, vai dar a volta por cima e o Sportng vai conseguir fazer uma época excelente", confia o antigo jogador dos leões.

O Sporting foi eliminado da Taça de Portugal, logo na 3.ª eliminatória, a primeira em que participou, pelo Varzim, da Liga 3. Os poveiros venceram por 1-0, em Barcelos, com golo de João Faria. Foi a segunda derrota consecutiva do Sporting, depois de ter perdido com o Marselha, em casa, por 2-0, para a Liga dos Campeões.

Nos últimos seis jogos, o Sporting venceu dois e perdeu quatro. No campeonato está no 6.º lugar, a nove pontos do Benfica, que lidera, e na próxima jornada, no sábado, recebe o Casa Pia, 4.º classificado. Na Liga dos Campeões, após as duas derrotas com o Marselha, a equipa caiu para o 3.º lugar do Grupo D. Está em posição de acesso ao "play-off" da Liga Europa. Na próxima ronda visita o Tottenham, que lidera o grupo, com sete pontos.