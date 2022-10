"Sporting está a pagar saídas de Matheus Nunes e Palhinha"

"Ninguém fica satisfeito pela eliminação do Sporting da Taça de Portugal contra um clube a que devia ter ganho. Mas isto é futebol e não vale a pena fazer grandes teatros e novelas em torno do assunto. O Sporting portou-se mal no jogo, mas a bola não entrava na baliza do Varzim, são coisas do futebol e não vale a pena entrarmos numa situação de desespero e de angústia. O Sporting tem de ver o que se passou, o que está mal e o que está bem. E o nosso treinador e a direção saberão encontrar o caminho para as vitórias. O mau momento vai passar e virão outros melhores. O importante é que os sportinguistas estejam unidos, porque é um momento de união e não de desespero", defende.

O Sporting está a pagar pelas saídas de Matheus Nunes e João Palhinha. Na ressaca da eliminação da Taça de Portugal, frente ao Varzim da Liga 3 (derrota por 1-0) , o antigo presidente dos leões, José Sousa Cintra, renova em Bola Branca a confiança nas qualidades do treinador Rúben Amorim, pede união à família sportinguista e deixa um recado: o meio-campo ficou muito fragilizado com as vendas efetuadas no mercado de verão.

Rúben Amorim intocável

Nesta entrevista à Renascença, o antigo presidente do Sporting defende a continuidade de Rúben Amorim, porque é o treinador certo para cumprir os objetivos do emblema leonino.

"Um treinador não deixa de num dia ser especial e no outro dia ser de outra forma. O Rúben Amorim tem categoria e já levou o Sporting a ser campeão de uma forma clara. Continuo a acreditar nele, mas cabe ao presidente e à direção tomarem as atitudes que acharem melhores para o Sporting, No entanto, eu acho que temos um bom treinador para continuar a levar o Sporting a lutar por vitórias em todas as competições que estamos a disputar", entende.

No campeonato, com nove jornadas realizadas, o Sporting ocupa o 6.º lugar a nove pontos do líder Benfica e seis do FC Porto, mas Sousa Cintra diz que ainda há muitos jogos pela frente, e que tal como em anos anteriores os leões podem recuperar e lutar pelo título.

"Ainda há muito campeonato para jogar. O Sporting já teve esta diferença para o primeiro lugar e foi campeão. Estamos atrasados, não deveríamos estar atrasados, mas vamos recuperar e temos de acreditar e haver empenho para que as vitórias aconteçam, para reduzirmos a diferença para o primeiro lugar", deseja.

O próximo jogo do Sporting está marcado para sábado com a receção ao Casa Pia, às 20h30, a contar para a jornada 10. Jogo com relato na Renascença e acompahamento ao minuto em rr.sapo.pt.