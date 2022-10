Rúben Amorim: "No fim a culpa não vai morrer solteira"

Rúben Amorim sublinha, após a eliminação do Sporting da Taça de Portugal, perante o Varzim, da Liga 3, que todas as responsabilidades serão apuradas, no final, pelos maus resultados da equipa esta época.

Em conferência de imprensa, este domingo, após a derrota, por 1-0, com o Varzim, na terceira eliminatória, o treinador do Sporting assume responsabilidade pelo que tem corrido mal, mas deixa um recado.

"A culpa não vai morrer solteira, isso vai ser resolvido. Mas não é agora. Agora é seguir em frente e tentar segurar jogadores, estou aqui para isso e sinto-me com capacidade para isso. No fim a culpa não vai morrer solteira, não tenho dúvida disso", frisa.

(em atualização)