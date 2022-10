"Varzim não está amedrontado por defrontar o Sporting"

Sem medo de jogar contra o Sporting e com vontade de seguir na Taça de Portugal. É desta forma que o Varzim vai defrontar os leões, no domingo, em Barcelos, em jogo da 3.ª eliminatória da competição. A receita é dada, em entrevista a Bola Branca, pelo presidente do emblema poveiro, que retira qualquer pressão à sua equipa, ao considerar que a responsabilidade de continuar na prova é da formação de Alvalade.

"O Varzim entrará para este jogo sem qualquer tipo de pressão. O Varzim não tem absolutamente nada a perder, a pressão não está do nosso lado. Nós estamos muito bem posicionados no campeonato, temos uma equipa bastante ligada e coesa, conscientes do adversário que temos pela frente, mas não amedrontados, muito longe disso, provavelmente até galvanizados para encontro. Sabendo das diferenças, mas tendo sempre presente que não é do nosso lado que está a pressão. E é com esse espirito que a nossa equipa irá para dentro de campo, defendendo-se no relvado, mas defendendo-se não à defesa, defendendo-se atacando, e quiçá o resultado possa ser-nos favorável", assume.

O Sporting chega a esta partida da Taça de Portugal depois da derrota na Liga dos Campeões com o Marselha, jogo em que a equipa de Rúben Amorim fez uma exibição fraca. O líder do Varzim considera que o resultado de quarta-feira não vai influenciar a prestação leonina no jogo deste domingo.

"A derrota do Sporting não será uma vantagem para o Varzim. O Sporting está recheado de atletas de alto nível e conduzido por um treinador jovem e ambicioso, e de quem eu particular eu gosto, é talvez dos melhores treinadores da atualidade, e saberá buscar os antídotos para corrigir as prestações menos boas que a sua equipa tem tido. O jogo com o Marselha foi só um acidente de percurso que aconteceu ao Sporting, e irá certamente para dentro de campo para vencer, tal como o Varzim", assegura, nesta entrevista à Renascença.