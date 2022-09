Rúben Amorim não quer deslumbramento pós-Champions. "Quem se distrai, perde o lugar"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer evitar que os jogadores se deslumbrem pelo resultado na Liga dos Campeões frente ao Tottenham e percam o foco para o último jogo antes da pausa internacional, em casa do Boavista.

Em conferência de imprensa, Amorim garante que foi feito esse trabalho com a equipa e avisa: "quem se distrai, perde o lugar".

"Eles são jovens e os jogos têm muito impacto. O que fizemos foi falar com eles, treinar e mostrar-lhes a tabela classificativa. Temos vários casos e exemplos. O Sheriff ganhou ao Real Madrid e não passou. Temos 6 pontos, no ano passado eram 0 e passámos nós. Há que encarar com naturalidade, mas eles sabem que perdem o lugar na equipa caso se distraiam", atira.

O treinador dos leões espera um "jogo extremamente complicado" frente ao Boavista.

"É sempre complicado trabalhar tantos jogos sem uma pausa. Sabemos a importância do jogo e a nossa posição na tabela. O Petit conhece-nos bem, o sistema é idêntico e eles estão muito motivados. O ambiente é também sempre difícil no Bessa. Vencer jogos tem de ser o normal, temos obrigação, mas esperamos um jogo extremamente complicado", atira.

Neto, Jovane e St. Juste de fora



O treinador do Sporting confirmou as três ausências, embora assuma que Neto e St. Juste poderão voltar em breve aos relvados.

"O Neto passa por mim todos os dias sem proteção no joelho para ver se eu o meto a jogar. Não vai jogar, mas vai recuperar mais cedo do que o esperado. Jovane acho que é o que está mais atrasado, o St. Juste também já está a ir ao campo", termina.

O Boavista-Sporting arranca este sábado, às 20h30, no Estádio do Bessa, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.