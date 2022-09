Conte: "Rúben Amorim está a mostrar ser um grande treinador"

Antonio Conte, treinador do Tottenham, acredita que tem um "jogo muito duro" pela frente em Alvalade, frente ao Sporting, que é orientado por um treinador que mereceu grandes elogios do italiano.

Em conferência de imprensa, o técnico dos "Spurs" começou com grandes elogios a Rúben Amorim antes da antevisão ao jogo em si,

"Tenho um grande respeito por Amorim, que está a mostrar ser um grande treinador. É jovem, mas tem boas ideias e a equipa é muito boa. Venceram a Liga depois de muitos anos e isso mostra que o trabalho tem sido fantástico. É sempre difícil jogar contra os três grandes de Portugal. Temos um grande respeito e sabemos que o jogo vai ser muito duro. No entanto, a Champions é isto e sabemos que temos de competir contra as melhores equipas do mundo", atira.

Amorim entregou o favoritismo do grupo ao Tottenham, mas Conte olha de outra maneira.

"Penso que este grupo é muito equilibrado. É muito difícil porque podes perder pontos em todos os jogos. Não vejo favoritos neste grupo. A nossa ambição é passar à fase seguinte e é para isso que estamos a trabalhar. Amanhã vai ser um jogo difícil para nós, mas também para o Sporting", atira.

O treinador destaca a importância do jogo adiado no fim de semana e como isso pode implicar a equipa que vai jogar contra o Sporting.

"Deu-nos oportunidade para recuperar. O jogo adiado permite-me tormar decisões diferentes. Contra o City teria jogado com certos jogadores, mas mudei as minha ideias agora", atira.

Dier feliz por voltar a Alvalade

O central de 28 anos mostrou-se satisfeito por regressar ao clube onde foi formado e onde jogou entre 2012 e 2014 na equipa principal.

"É muito especial estar aqui, vivi aqui muitot empo. Sempre acompanho o Sporting, passou por momentos difíceis, mas estão ultrapassados. Estou muito feliz por ver o Sporting na Liga dos Campeões", começa por dizer.

Dier espera um jogo difícil, mas uma boa oportunidade para o Tottenham: "Vai ser complicado, o Sporting é uma equipa muito forte, mas é uma boa oportunidade para nos colocar-mos numa boa posição do grupo".