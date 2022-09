Rúben Amorim contra a euforia. "Jogadores têm de pensar que são oitavo do campeonato"

Rúben Amorim considera que o Sporting mostrou, ao vencer no terreno do Eintracht Frankfurt, que vale mais que o oitavo lugar que ocupa no campeonato, no entanto, também quer evitar o efeito ioiô da crítica.



Em conferência de imprensa, após o triunfo, por 3-0, em Frankfurt, o primeiro da história do Sporting na Alemanha, o treinador leonino assumiu que Adán "salvou" a sua equipa, na primeira parte. A segunda "foi diferente" e o Sporting partiu para uma vitória merecida:

"Fizemos três golos, numa vitória que se ajusta, é importante para o momento. Os jogadores têm de pensar que ganharam um jogo da Liga dos Campeões, mas são oitavos da Liga. Não são tão maus para estarem em oitavo. Não quero é que eles andem de um lado para o outro. Agora vão dizer-lhes que são os maiores, que fizeram um grande jogo na Alemanha, mas eles têm de pensar que são o oitavo classificado da Liga e têm de ganhar ao Portimonense, que tem mais cinco pontos que eles."

Amorim admitiu que foi o primeiro golo foi essencial para dar confiança à equipa, o oposto do que já aconteceu ao Sporting no campeonato.

"[Na primeira parte] perdíamos muitas bolas no meio. [Ao intervalo] disse aos médios que tinham de fazer o mesmo, mas com a qualidade que possuem. Ao primeiro golo ganhámos confiança. Já tivemos jogos de campeonato que foi ao contrário. Ganhámos confiança", frisou.

O Sporting soma três pontos no grupo D da Liga dos Campeões, depois da vitória (3-0) sobre o Eintracht Frankfurt. Foi a primeira que o Sporting venceu na Alemanha a contar para as competições europeias.