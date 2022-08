Sporting faz participação disciplinar contra Pepe

O Sporting vai avançar com uma participação disciplinar contra o defesa do FC Porto, Pepe, na sequência de insultos durante o clássico do último sábado.

A decisão leonina foi avançada esta segunda-feira por Miguel Braga, responsável da comunicação do Sporting, em declarações ao canal de televisão do clube.

"Nuno Almeida fez um bom trabalho, com uma boa arbitragem, sem influência no resultado, à exceção de um insulto do Pepe ao Matheus Reis", começou por referir Miguel Braga.

"O Sporting vai fazer uma participação, até porque o Nuno Santos foi castigado por ter dito as mesmas palavras, levou um jogo", adiantou o responsável leonino.

Miguel Braga espera que "quem manda aja da mesma maneira do que com Nuno Santos".

"Obviamente o árbitro não consegue ver tudo. As imagens mostraram na repetição, tirando esse lance fez uma boa arbitragem", acrescentou o responsável da comunicação do Sporting.

O FC Porto venceu o Sporting, por 3-0, em partida realizada sábado no Estádio do Dragão, e deixou os leões a cinco pontos no campeonato, com apenas três jornadas disputadas.