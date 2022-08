Wolverhampton é um salto para Matheus Nunes. “Pelo campeonato, não pela equipa”

Leonel Pontes, que treinou Matheus Nunes no Sporting, acredita que a transferência para o Wolverhampton é um passo em frente na carreira, “pelo campeonato, não pela equipa”. Não terá Liga dos Campeões ou luta pelo título, mas “vai para um futebol mais competitivo e mais rápido”.

“Com este nível de contexto, será muito bom para a sua evolução, até tendo em conta as suas caraterísticas. Sendo um jogador de transporte de bola, rápido, com qualidade técnica, com meia distância e capacidade de chegar a zonas de finalização, este pode ser um futebol adequado às suas caraterísticas”, explica, em Bola Branca.

Matheus Nunes está a caminho do Wolverhampton, de Bruno Lage, por um valor a rondar os 45 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos.

Leonel Pontes dá “os parabéns” ao médio por esta “oportunidade profissional”, de jogar “num dos melhores campeonatos do mundo” e numa equipa “recheada de bons jogadores”.

“Talvez seja o patamar certo para se afirmar na Premier League e, ao mesmo tempo, um dia poder ir para uma equipa de top do futebol inglês”, diz, em entrevista à Renascença.

O Sporting perde uma das peças mais importantes de Rúben Amorim em semana de clássico com o FC Porto, na terceira jornada do campeonato. Leonel Pontes acredita que isto “faz parte do processo”, mas “certamente o clube precaveu-se” para a saída do jogador.

“É menos um jogador de grande qualidade, mas o Sporting deve ter-se precavido para a sua saída, porque havia possibilidades de acontecer. Quando cai um jogador, levanta-se outro”, acredita.