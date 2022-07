Oficial. Sporting empresta Rúben Vinagre ao Everton

O Everton confirmou a contratação do português Rúben Vinagre, por empréstimo do Sporting.

O lateral não integrou os planos de Rúben Amorim para esta época e o Sporting teria indicado que o objetivo seria cedência para somar minutos e regressar ao clube para se afirmar.

No entanto, o empréstimo pode desenvolver-se de outra maneira. O Everton garantiu uma opção de compra a rondar os 20 milhões de euros, pelo que o regresso não é uma certeza absoluta.

Vinagre chegou a ser rotulado como o sucessor de Nuno Mendes, mas teve dificuldades em afirmar-se. Na segunda metade da temporada passada, somou poucos minutos. No total, Vinagre fez 18 partidas, num total de 868 minutos, e registou duas assistências.

Formado no Sporting e no Mónaco, Vinagre conta com passagens pelo Wolverhampton, Olympiacos e Famalicão.

"Obrigado, a melhor das sortes para esta época", despediu-se do Sporting, numa breve publicação nas redes sociais.