Sporting rejeita proposta do Palmeiras por Tabata

O Sporting rejeitou uma proposta do Palmeiras por Bruno Tabata, segundo o "Record".

De acordo com a publicação, o clube de Abel Ferreira apresentou uma proposta oficial de três milhões de euros, mais dois milhões mediantes objetivos.

No entanto, a SAD do Sporting apenas está disposta a libertar o jogador por cinco milhões de euros, a pronto, pelo brasileiro.

Bruno Tabata, de 25 anos, terá dificuldades em ter minutos no Sporting esta época, com Pedro Gonçalves, Trincão, Rochinha e Marcus Edwards na lista de jogadores na sua posição.

Na época passada, Tavata marcou seis golos e apontou três assistências em 32 jogos. No entanto, foi titular apenas duas vezes no campeonato, num total de 480 minutos no relvado em jogos da I Liga.

Tabata está em Portugal desde 2015, quando trocou a formação do Atlético Mineiro pelo Portimonense. É jogador do Sporting desde 2020 e venceu um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

O jogador leonino pode ser a alternativa para Abel Ferreira substituir Veron, extremo que reforçou o FC Porto.