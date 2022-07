"Pedro Gonçalves vai ser um jogador ainda mais completo no Sporting"

Na nova temporada o Sporting vai contar com a melhor versão de sempre de Pedro Gonçalves, previsão feita por João Pedro Sousa, o treinador do internacional português no Famalicão, em 2019/20, a época que valeu a Pote, como também é conhecido, o salto para Alvalade.

Pedro Gonçalves já vai com quatro golos apontados em quatro jogos de preparação, com destaque para o golaço apontado frente aos espanhóis do Villarreal. Depois de uma grande primeira temporada no Sporting, as lesões impediram que o nível exibicional se mantivesse. No entanto, pela amostra deste arranque de época, promete estar de volta ao seu melhor.

João Pedro Sousa não tem dúvidas: Pedro Gonçalves é "um jogador com uma capacidade fora do comum" e vai mostrar-se um jogador ainda completo nesta temporada, garante, em entrevista a Bola Branca.

"Não sou da opinião de que o Pedro na época passada não tivesse um rendimento superior. A primeira época foi fora do comum, pelo rendimento e, principalmente, pelo número de golos que fez, até a atuar numa posição desconhecida, mas, graças ao trabalho do Rúben Amorim, apresentou um rendimento fora do comum", explica.

"Este ano, perspetiva-se um Pedro a juntar novamente as duas situações, ou seja, rendimento desportivo e rendimento ao nível dos golos, independentemente da zona do campo em que jogue, até porque o Pedro, taticamente, é muito forte e permite ao treinador utilizá-lo em várias posições. Poderemos ter um Pedro ainda mais completo que nas duas últimas épocas", acrescenta o antigo treinador do Famalicão.

Pote total e de olho numa convocatória para o Mundial



Pedro Gonçalves pode ser muito importante na estratégia de Rúben Amorim para esta temporada, "novamente desequilibrador ao nível do golo e da finalização, como não foi na última época". João Pedro Sousa acredita, aliás, que uma grande época lhe abrirá as portas do Mundial.



"Acredito que ainda vamos ver mais do Pedro. Por aquilo que tenho lido, o Sporting vai disputar alguns jogos com uma tática diferente e, aí, o Pedro poderá ter uma missão muito especial e especifica. Ninguém como Rúben Amorim para extrair tudo aquilo que ele pode dar à equipa. E quem sabe, depois, Fernando Santos opte pelo Pedro para o Mundial, achando que poderá trazer mais alguma coisa à seleção", realça.

Ainda em relação às prestações da última época, menos conseguida por parte de Pedro Gonçalves, João Pedro Sousa lembra os problemas físicos que o jogador atravessou. Uma condicionante grande, frisa.

"Treinar condicionado, jogar condicionado e limitado, é extremamente complicado, até, tendo em conta a exigência que o Sporting teve ao nível do calendário na época passada, com uma grande densidade de jogos. Isso limitou o Pedro, mas, na minha opinião, acabou por fazer um campeonato muito interessante e ajudou o Sporting em vários momentos da temporada", conclui o antigo treinador de Pote.