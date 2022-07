Luís Maximiano na Lazio. Sporting recebe mais um milhão

A Lazio confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Luís Maximiano ao Granada, num negócio de 10 milhões de euros e em que o Sporting terá direito a um milhão.

O guarda-redes, de 23 anos, transfere-se para a Serie A, depois de na temporada passada ter caído de divisão em Espanha. Max fez 35 jogos, foi um dos jogadores em destaque na época do Granada, mas o clube terminou o campeonato do 18.º lugar e foi despromovido à segunda liga.

Essa descida hipotecou a possibilidade de o Sporting receber mais 500 mil euros, pela transferência do jogador, depois de o ter vendido por 4,5 milhões. Do contrato constava uma cláusula de meio milhão, caso o Granada permanecesse na liga espanhola, nos dois anos seguintes.

Os leões encaixam agora mais um milhão de euros, respeitante aos 10% do montante global pago pela Lazio ao Granada, e que também ficou previsto no acordo inicial com os andaluzes.

Os dois grandes de Roma ficam, agora, com as duas balizas protegidas por guarda-redes portugueses e ambos formados no Sporting. Patrício na Roma e Max na Lazio.