Saiba qual é o 11 titular do Sporting para o jogo com Santa Clara

João Virgínia, Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Palhinha, Bragança e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Sarabia e Tabata. Será este o 11 titular do Sporting no último jogo da época frente ao Santa Clara, no sábado.

Rúben Amorim revelou a equipa, mas deixou um pedido: "Não digam ao Mário [Silva]", treinador dos açorianos. O registo padrão da conferência de imprensa foi de grande leveza na abordagem a praticamente todos os assuntos.

O treinador prevê um jogo "difícil" frente a um Santa Clara que "melhorou muito com o Mário", mas entende que será uma partida "sem grande responsabilidade das duas equipas" que já têm a sua situação definida.

No entanto, Rúben Amorim quer "deixar uma boa imagem" e espera chegar aos 85 pontos, marca que na época passada deu título ao Sporting. Para alcançar essa pontuação, os leões têm de vencer a última partida do ano.

O Sporting-Santa Clara, da ronda 34 da I Liga, é no sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.