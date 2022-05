Sporting não faz contas ao título. "Queremos ganhar e ponto final"

O Sporting não faz contas ao título para a visita ao Benfica, que será campeão feminino se empatar com o grande rival no Estádio da Luz.

Importância de jogar na Luz



O jogo, potencialmente decisivo, será no Estádio da Luz. É a primeira vez que a equipa feminina do Benfica disputa um jogo oficial no palco principal. Mariana Cabral põe as cores de lado e congratula o clube rival.

"Felicito o Benfica por ter colocado o jogo no Estádio da Luz. O futebol feminino merece estar nos maiores palcos", assinala.

O Benfica, vigente campeão, tem seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado. Basta um empate para revalidar o título, uma vez que ficarão a faltar duas jornadas para o fim da fase de apuramento do campeão e tem vantagem no confronto direto com o rival citadino, por vencido fora, por 1-0, na primeira volta.

Benfica e Sporting defrontam-se, na Luz, no domingo, às 16h00.