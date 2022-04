Rúben Amorim. “Slimani estar cá e não ter funcionado é inteiramente responsabilidade do treinador”

O técnico do Sporting confirma que Slimani não vai defrontar o Boavista e acrescenta: “O Slimani estar cá e não ter funcionado é inteiramente responsabilidade do treinador”.

"Todos os jogadores são responsabilidade minha. No início não quis, depois fez-nos falta um jogador assim, vimos as imagens, a ligação que tem com os adeptos. Todos os jogadores foram uma escolha só minha, da minha responsabilidade. O Slimani estar cá e não ter funcionado é inteiramente responsabilidade do treinador. O que transmito são as minhas ideias, Slimani é um assunto arrumado”, disse Rúben Amorim.

O treinador dos leões confirma um ataque mais móvel no Bessa. “Vamos entrar com 11, gostamos de forma como costumamos jogar. Vamos tentar utilizar uma forma de jogar que já utilizámos, sem referências no centro do ataque. Vamos a jogo para vencer".

Questionado sobre o que realmente aconteceu com o avançado argelino, Amorim reafirma: “Tudo o que tinha a dizer disse ao Slimani, à direção e aos meus jogadores, tudo cara a cara. Para mim é um assunto encerrado".

Slimani ficou fora das opções da equipa de Alvalade em dois dos últimos três jogos oficiais e vai agora falhar o confronto contra o Boavista.