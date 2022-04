Rúben Amorim. "O insucesso faz parte do processo"

O treinador do Sporting assume que “o insucesso faz parte do processo, é crescer com isso. Temos um segundo lugar para segurar, mas não atravessamos momento fácil”.

Rúben Amorim acrescenta que, em sua opinião, “temos jogadores para um estilo de jogo”.

“Quando temos construção saímos melhor, quando não temos construção, saímos pior. Eles [FC Porto] pressionam bem e na segunda parte tivemos dificuldade, faltou-nos velocidade”, referiu.

O técnico dos leões não mascara: “Perdemos dois títulos numa semana, é difícil”.

Apesar disso, Amorim não tem dúvidas: “Tenho a certeza que os jogadores vão saber dar a resposta” após duas derrotas consecutivas (contra Benfica para o campeonato e FC Porto para a Taça).

"Não imaginam de onde viemos. Nós não esquecemos, não foi assim há tanto tempo. Da mesma forma que o fizemos, vamos dar a volta. O ponto onde começámos não tem nada a ver. Isto é futebol. O que vivemos foi uma transformação. Perdemos dois títulos, houve tempos em que certas equipas não iam a decisões. Nós vamos. Há que encarar com com naturalidade para sermos melhores", frisou o treinador à Sporttv.