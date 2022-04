Rúben Amorim diz que acesso direto à Champions é motivação para vencer o dérbi

O treinador do Sporting assumiu este sábado que a possibilidade de assegurar o acesso direto à Liga dos Campeões de futebol é uma motivação para vencer o dérbi com o Benfica, mas apontou também à conquista do título.

“Nós acreditamos que podemos vencer todos os jogos, porque é a única maneira de termos esperança de ainda sermos campeões”, atirou Rúben Amorim quando questionado sobre se o principal objetivo do Sporting para o dérbi estaria em assegurar a ‘Champions’ ou continuar a lutar pelo título de campeão nacional.

Em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete, o técnico dos ‘leões’ frisou que “enquanto for matematicamente possível” lutar pela revalidação do título, “a motivação está sempre no máximo”, mas admitiu, por outro lado, que garantir pelo menos o segundo lugar assume particular importância para o futuro do projeto do clube.

“Garantindo a ‘Champions’, podemos planear a próxima época com cada vez mais certezas. E, para nós, tem um grande impacto. Vamos jogar com um clube [Benfica] que não tem assim, se calhar, tanto impacto em termos financeiros, de preparação para a próxima época. Para nós, é essencial”, observou Amorim.

No entanto, o treinador lembrou que aquilo que o Sporting fez “na Luz”, vencendo por 3-1, no encontro da primeira volta, “eles [Benfica] também podem fazer em Alvalade” e, por isso, será um jogo de “50-50”, apesar de manter a confiança da altura, quando afirmou que, se pudesse, apostaria na sua equipa para vencer.

“Prognósticos, vou dizer o mesmo da primeira volta. Se tiverem de apostar, apostem no Sporting. Eu apostaria no Sporting. Tenho essa convicção, sabendo que um dérbi é 50-50, mas apostaria certamente na minha equipa para vencer este jogo”, completou.

Nessa altura, as principais casas de apostas desportivas atribuíam o favoritismo aos ‘encarnados’, mas, volvidos apenas quatro meses, o cenário inverteu-se e Amorim lembrou que “é esse o caminho” que o clube pretende fazer e que o objetivo “é ter um Sporting que seja sempre favorito em qualquer jogo”.

O técnico reconheceu, ainda assim, que “o Sporting vive um momento bom” e que isso pode ter influência na atribuição do favoritismo, mas repetiu a convicção de poder derrotar os ‘encarnados’, mesmo contra a crença popular.

“Antigamente, quando era mais jovem, dizia-se sempre que a pior equipa ganhava os dérbis. Eu não acredito nisso e, portanto, acredito que o Sporting vai voltar a vencer o dérbi”, concluiu.

O Sporting recebe o Benfica no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, numa partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que terá arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Em caso de vitória, a equipa orientada por Rúben Amorim aumenta para 12 pontos a vantagem para o terceiro lugar e assegura a entrada direta na Liga dos Campeões 2022/23, pelo que os ‘encarnados’ jogam tudo por tudo para reduzir para seis pontos a diferença para os ‘leões’.

Sporting e Benfica já se defrontaram duas vezes nesta temporada, tendo a vitória pertencido aos ‘verde e brancos’ em ambas as ocasiões. Na primeira volta da I Liga, venceram por 3-1, no Estádio da Luz, e na final da Taça da Liga levaram a melhor por 2-1, em Leiria.