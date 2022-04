Botafogo tenta contratar Bruno Tabata ao Sporting

O Botafogo está a tentar contratar Bruno Tabata ao Sporting. A imprensa brasileira dá conta do interesse do clube treinado por Luís Castro, mas não revela o valor da proposta que já terá sido apresentada aos campeões nacionais.

O mercado de transferências no Brasil fecha na terça-feira e o Botafogo procura fechar acordo com o Sporting, mas, de acordo com as notícias publicadas, Frederico Varandas recusou a primeira abordagem e nem sequer apresentou uma contraproposta.

Em janeiro, após a conquista da Taça da Liga, o jogador disse estar "muito feliz no Sporting", mas não fechou a porta à possibilidade de sair. O extremo brasileiro, de 25 anos, foi utilizado em 29 jogos esta época, mas só foi titular em sete.

O Sporting contratou Tabata ao Portimonense, por 5 milhões de euros. Os algarvios preservaram 50% dos direitos económicos.

O Botafogo, detido por John Textor e treinado por Luís Castro, procura reforços para a época de regresso ao Brasileirão. Gustavo Sauer, do Boavista, é alternativa a Tabata para os cariocas.