Sporting antecipa receitas televisivas e compra dívida ao BCP

A SAD do Sporting anunciou que antecipou 38,5 milhões de euros em receitas televisivas do contrato com a NOS e recomprou dívida ao BCP.

Em dois comunicados distintos, o Sporting explica que recebeu as verbas da NOS e anunciou chegou a acordo com o BCP para recomprar uma dívida no valor de 80 milhões de euros, relativas a Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC).

"O Sporting Clube de Portugal informa que garantiu a maioria do capital da SAD através de uma operação concluída hoje, em que antecipou e assegurou a compra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) detidos pelo BCP, com valor nominal de 83,417 milhões de euros que venciam em dezembro de 2026", pode ler-se.

Nesse sentido, o Sporting aumenta a participação na SAD para 83,9%, informou ainda em comunicado.

Esta tinha sido uma das promessas eleitorais de Frederico Varandas, que amanhã vai a eleições frente a Ricardo Oliveira e Nuno Sousa. O atual presidente do Sporting fará uma conferência de imprensa às 17h30, previsivelmente sobre este asunto.