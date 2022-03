Inácio defende regresso do Sporting ao 3x4x3 para defrontar o FC Porto

Augusto Inácio aponta para o regresso do Sporting ao 3x4x3, na Taça de Portugal, frente ao FC Porto, depois do empate com o Marítimo para o campeonato, em que Rúben Amorim optou por utilizar dois avançados: Paulinho e Slimani. Para Augusto Inácio, se quiser ter sucesso contra a habitual dinâmica do Porto, Rúben Amorim terá de regressar ao esquema tático com que tem tido sucesso no Sporting. "O sistema de jogo do Sporting mudou e as coisas não correram bem, nem a nível de resultado nem em termos de jogo fluído. O Sporting deve voltar à sua marca habitual de 3x4x3 perante um FC Porto sempre aguerrido e determinado. Penso que cada equipa, à sua maneira, tem hipótese de ganhar o jogo", refere, em entrevista à Renascença.

Inácio alinha com a ideia generalizada de que o Sporting alterou o seu sistema frente ao Marítimo, apesar de Rúben Amorim ter afirmado que não houve qualquer alteração de sistema. As dinâmicas é que foram diferentes, pela entrada de Daniel Bragança para o 11. "O Daniel Bragança baixa mais no terreno, mas o posicionamento dele foi o de um ala. Não mudámos a forma de jogar, mas as características dos jogadores”, ressalvou Amorim, em conferência de imprensa.

Pote faz falta O médio teve oportunidade como titular, na sequência de algumas ausências, como Palhinha, Pedro Gonçalves e Sarabia. Pote, Pedro Gonçalves, continuará de fora e pode voltar a abrir a porta do 11 a Bragança. Inácio, antigo jogador e treinador de Sporting e Porto, reconhece que a ausência do melhor marcado dos leões é um problema para Rúben Amorim.

"O Sporting tem as suas dinâmicas de ataque com o Pote, o Paulinho e o Sarabia. São jogadores que têm um bom entrosamento e quando falta um deles, a equipa sente. O Pote faz muita falta porque é um avançado que em duas oportunidades, faz um golo. Foi o melhor marcador do campeonato na época passada. Este ano tem tido alguns problemas com lesões mas é um jogador que faz a diferença quando está em campo", acrescenta. Além Pedro Gonçalves, lesionado, o Sporting não conta com Palhinha, a cumprir castigo, e Feddal também não deverá recuperar a tempo do jogo. FC Porto ainda recupera da saída de Luis Díaz O FC Porto surge praticamente na máxima força - Manafá é o único ausente, por lesão. Inácio recorda, no entanto, que a equipa ainda está a sentir a falta de Luis Díaz, transferido para o Liverpool em janeiro. O treinador destaque o "grande mérito" de Sérgio Conceição na forma como reabilita a equipa, após as saídas de jogadores influentes. "Há um grande mérito do Sérgio Conceição e da sua equipa técnica. Tem feito autênticos milagres porque, com tão pouco, consegue excelentes resultados e isso não está ao alcance de qualquer um. Com Luis Díaz, o Porto era uma equipa mais direcionada para o golo. Para um treinador é mais difícil quando perde um jogador a meio da época, como foi o caso. Um pouco à semelhança do espírito do Sérgio Conceição, os jogadores que têm jogado na mesma posição têm dado tudo e tentado fazer o melhor", considera, nestas declarações a Bola Branca.