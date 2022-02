Rúben Amorim: "Castigar toda a gente que tem de ser castigada"

Rúben Amorim pede uma investigação à grande confusão após o apito final do FC Porto 2-2 Sporting e que se castigue quem o merecer.

Em declarações à Sport TV, na "flash interview", o treinador do Sporting admitiu que, com os "nervos à flor da pele", é mais fácil haver confusão entre jogadores, algo que "começou logo no início da semana".

"Temos de aguentar. Uma coisa vai ser sempre assim: quando um está lá, não interessa se é feio, temos de tentar ajudar. Espero que haja a mesma investigação que houve ao lance do Nuno Santos e castigar toda a gente que tem de ser castigada. É um mau exemplo, mas a culpa é de toda a gente. Não só dos intervenientes, que perderam a cabeça, mas de toda a gente à volta, que desde o início da semana começaram com histórias. Mas no Sporting é assim, onde vai um vão todos", salientou.

Amorim fazia referência ao processo que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu a Nuno Santos, do Sporting, por insultos a Everton Cebolinha, do Benfica, na final da Taça da Liga.



"Frustração" pelos pontos e jogadores perdidos

Na sequência dos confrontos no final do clássico do Dragão, foram expulsos, do lado do Sporting, Bruno Tabata e João Palhinha. A juntar a Sebastián Coates, que viu o segundo amarelo no início da segunda parte, o Sporting fica sem três jogadores para o próximo encontro.

Rúben Amorim não escondeu a insatisfação com isso e com o empate.

"São dois pontos perdidos, porque estamos atrás e a diferença é grande. Perdemos vários jogadores para os próximos jogos e só podemos estar chateados", assumiu o treinador do Sporting, na "flash interview".

No final, fica um sentimento: "Frustração porque estamos atrás."

"Com 11 jogadores, tínhamos o jogo controlado e iríamos criar bem mais problemas. Estava 2-0, mas fomos perdendo a bola em zonas onde não devíamos. Podíamos ter gerido melhor a vantagem e ter deixado a equipa do Porto mais nervosa. Houve o 2-1 e, a seguir ao intervalo, houve a expulsão e o jogo passou a ter um só sentido", reconheceu.

O Sporting continua, assim, a seis pontos do líder FC Porto.