Pedro Gonçalves falha o clássico frente ao FC Porto

Rúben Amorim, treinador do Sporting, confirma que Pedro Gonçalves está fora das opções para o clássico frente ao FC Porto, na sexta-feira.

"O Pote está fora do jogo, não vai ser convocado. Não joga com o Porto, depois preocupo-me com quem pode jogar com o Manchester City. ", anunciou o técnico. O internacional português de 23 anos saiu tocado no jogo frente ao Famalicão e não recupera a tempo do jogo frente aos dragões.

Pedro Porro é outra ausência de peso no Sporting, por ter visto o quinto cartão amarelo na última partida. O espanhol vai cumprir suspensão, mas Amorim não se arrepende da sua decisão de jogar na máxima força.

"Fica de fora porque não quisemos arriscar. Foi uma opção minha, não me posso queixar. Sabia que existia essa possibilidade e faria o mesmo", explica.

Apesar do jogo com o Manchester City estar à porta para a Liga dos Campeões, Amorim não pensa em poupanças físicas: "Quem estiver apto vai a jogo. A melhor equipa que achamos que é a melhor para vencer o Porto, é a que vamos apresentar".

Sem Pote e Porro, o Sporting entra em campo no Estádio do Dragão na sexta-feira, às 20h15, um jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.