Amorim e o interesse do Leipzig. "Não vale a pena ligar-me"

Rúben Amorim não confirma proposta do Leipzig, mas diz que só pensa continuar no Sporting. O treinador diz que "não vale a pena" o seu agente ligar-lhe sobre propostas, porque Amorim não pensa sair.

"Não recebo nada, tenho o Raúl que é o meu agente. Ele sabe que não vale a pena ligar-me. Aconteça o que acontecer, vou ser treinador do Sporting. No fim da época, o Raúl tem uma semana para passar-me o que tem a passar. Mas vou ser o treinador do Sporting", começou por dizer.

O treinador do Sporting foi apontado como o favorito para suceder a Jesse Marsch no Leipzig, mas Rúben Amorim terá rejeitado o convite.

Rúben Amorim, de 36 anos, tem contrato por mais três temporadas com o Sporting, até 2024, e já conquistou três troféus: um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça.