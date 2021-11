Sporting prepara receção ao Tondela sem Jovane e Vinagre

O Sporting deu continuidade à preparação para a receção ao Tondela, esta sexta-feira, com duas baixas.

Jovane Cabral e Rúben Vinagre fizeram tratamento às respetivas lesões. De resto, Rúben Amorim contou com todos os jogadores.

Os leões voltam a treinar no sábado, às 10h00. Às 12h30, Amorim faz a antevisão da partida da 12.ª jornada do campeonato.

O Sporting recebe o Tondela no domingo, às 18h00, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.