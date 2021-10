Sporting entra a vencer na Taça da Liga e fica a um empate da "final four"

O Sporting recebeu e venceu, esta terça-feira, o Famalicão por 2-1 e está mais perto da "final four" da Taça da Liga, prova que conquistou na época passada.

O primeiro golo da partida foi marcado por Manuel Ugarte, ex-Famalicão, aos 8 minutos de jogo. Foi o primeiro golo do uruguaio com a camisola dos leões. A equipa de Rúben Amorim chegou ao segundo já na segunda parte, por Nuno Santos, aos 61 minutos.

O Famalicão colocou um ponto de interrogação no desfecho do jogo já muito perto do final, com um golo de Heriberto aos 90 minutos de jogo. A equipa de Ivo Vieira ainda marcou o empate, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

O Sporting fez algumas poupanças na equipa e jogou de início com João Virgínia, Esgaio, Gonçalo Inácio, Neto, Feddal, Rúben Vinagre, Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia e Jovane Cabral.

Com este resultado, o Famalicão encerra a participação na fase de grupos, mas terá de esperar pelo último jogo dos adversário para saber o desfecho.

O Sporting ainda jogará em casa do Penafiel, em dezembro e apenas precisam de um empate para seguir para a "final four".