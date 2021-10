Rui Barreiro espera grande adesão à AG e não prevê demissão de Varandas

Se na assembleia geral (AG) do Sporting, marcada para 23 de outubro - dia de jogo com o Moreirense - os sócios não aprovarem os Relatórios e Contas dos últimos dois anos, Frederico Varandas deverá tirar as devidas ilações. A ideia é defendida pelo antigo conselheiro leonino Rui Barreiro, numa entrevista a Bola Branca.

Rui Barreiro considera, porém, improvável que tal cenário se possa colocar, conduzindo a uma eventual demissão dos órgãos sociais do clube e consequente antecipação de eleições.

“Julgo que isso não irá acontecer. Todavia, caberá à direção fazer a análise dos resultados. Estou convencido que vai haver uma elevada participação, que irá resultar numa aprovação dos documentos submetidos à assembleia geral e, portanto, esse problema não se irá por”, defende Rui Barreiro.

No passado dia 30 de setembro, a direção do Sporting viu "chumbados", pela segunda vez, os Relatórios e Contas das épocas 2019/20 e 2020/21, bem como o orçamento para a temporada em curso.

Após a reunião magna, em que foi vaiado e insultado por alguns dos sócios presentes no Pavilhão João Rocha, Frederico Varandas aludiu a uma "minoria que continua a bloquear a gestão do clube" e desafiou os associados a fazerem uma reflexão sobre o que querem do Sporting.

AG em manhã de jogo aumentará participação

Depois das palavras do presidente leonino e com a AG marcada para as 11h00 de um sábado, em dia de jogo, Rui Barreiro acredita que Frederico Varandas não corre o risco de um novo fracasso que pudesse ser interpretado como um distanciamento dos sócios face à atual direção.

“Julgo que o facto de ser dia de jogo irá mobilizar muita gente para se deslocar e cumprir o seu dever de associado. Ser sócio do Sporting não é só apoiar a equipa, é também participar na vida ativa do clube, nomeadamente através do voto, naquilo que tem a ver com os documentos objeto de análise numa assembleia geral”, advoga o antigo conselheiro, salvaguardando, porém, que “importa perceber os sinais que os sócios dão e tomar as medidas adequadas para aumentar essa participação".

É, aparentemente, o que a direção liderada por Frederico Varandas estará a fazer, ao permitir que a votação sobre os Relatórios e Contas, sucessivamente chumbados em anteriores assembleias gerais, decorra a partir das 11h00 de 23 de outubro, um sábado, em que às 20h30 tem início em Alvalade o jogo entre Sporting e Moreirense, da nona jornada do campeonato.

Rui Barreiro, que, no limite, defende o recurso aos “meios de contacto à distância para tomar decisões sobre a vida do clube”, entende que “se emendou a mão de alguma forma”, depois de a anterior AG ter sido marcada para uma quinta-feira à noite, a coincidir com o último dia do mês de setembro.

“A escolha de um dia de jogo e, sendo fim de semana, é essencial para aumentar a participação dos associados”, sublinha, em conclusão.