Rúben Amorim. "O mais importante é o campeonato"

O Sporting defronta o Marítimo antes de voltar à Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, mas Rúben Amorim garante que não vai fazer poupanças.

"Este [contra o Marítimo] é o jogo mais importante. Para nós, enquanto clube, o mais importante é o campeonato, porque isso é que nos garante uma boa classificação e, garantido uma boa classificação, pode garantir Champions mais uma vez, garante outro encaixe e nova experiência para nós", refere o técnico.



Em conferência de imprensa, Amorim deixa a certeza: "Não vamos fazer poupanças em Dortmund. Tivemos cinco dias entre jogos até agora, no próximo teremos três. Não me preocupa a questão física, porque a motivação está sempre alta. Onde podemos ter problemas é no terceiro jogo da semana."

Pote e Gonçalo Inácio vão continuar de fora.

