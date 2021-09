Sporting declara pior resultado financeiro dos últimos oito anos

O Sporting apresenta resultado negativo de 32,9 milhões de euros no Relatório e Contas relativo à época 2020/21.

No documento enviado, na noite de terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube de Alvalade justifica o pior resultado dos último oito anos com a Covid-19. A pandemia provocou uma "contração a nível mundial" do mercado de transferências, assim como uma quebra nas receitas operacionais "resultantes do fecho dos recintos desportivos, com consequências diretas nas ausência de receita de bilhética e quebras no 'merchadising' na época".

O Sporting registou uma quebra de receitas em transações de jogadores em 71 milhões de euros (67%). Ainda assim, faturou 11,25 milhões com a venda de Marcos Acuña para o Sevilha e 20,3 milhões de euros, acrescido de variáveis, com a transferência de Wendel para o Zenit.



Os leões receberam, ainda, um milhão de euros pelo facto de o Inter de Milão ter sido campeão, um bónus contemplado no contrato de venda de João Mário para o clube italiano, mesmo sem que o internacional português tenha jogado. Também faturaram nove milhões por Bruno Fernandes, pela concretização de objetivos no Manchester United.

Na mensagem aos investidores, o presidente do Conselho de Administração da SAD, Frederico Varandas, realça a conquista do campeonato ao fim de 19 anos, "assegurando em simultâneo uma redução dos gastos operacionais em 15,5 milhões de euros", menos 14% que no ano anterior, e a "consolidação do modelo de sustentabilidade preconizado".

"O resultado líquido negativo de 33 milhões de euros apresentado neste exercício é resultado directo de um contexto mundial de crise, com consequências na quebra das receitas de transacção de jogadores e das receitas operacionais pela ausência de público nos estádios. Colocam-se-nos enormes desafios pela frente, mas é de enaltecer a importância do trabalho de construção de bases conseguido até aqui pois, caso contrário, não nos teria sido permitido atravessar este período", pode ler-se.