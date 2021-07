Manuel Fernandes aprova prémio a Coates, apoia Paulinho e acredita "muito" na direção

Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting, não duvida quanto à possível renovação de Sebastian Coates: é uma “excelente” notícia.

Não apenas por ter sido considerado o melhor jogador da época passada, mas também “por uma série de épocas” com uma “regularidade muito grande”.

“É um capitão de equipa com grande mérito. Acho muito bem a direção do Dr. Frederico Varandas renovar com ele”, diz em Bola Branca.

Outro jogador em análise é o ponta de lança Paulinho. A chegada ao clube a meio da época e a lesão pouco depois levaram a uma época “que não era o esperado”, mas Manuel Fernandes mantém a confiança na qualidade do jogador, que esta temporada poderá demonstrá-la.

“Eu, como antigo ponta-de-lança, não tenho dúvidas nenhumas das qualidades do Paulinho. E, acima de tudo, para este modelo de jogo do Rúben Amorim”, confessa.

Nuno Mendes sem "pressa para sair"

No capítulo de possíveis saídas de Alvalade, está Nuno Mendes. O jovem internacional português tem sido apontado como alvo do Manchester United e Manuel Fernandes não duvida que “mais tarde ou mais cedo” vai sair. Contudo, o clube não o pode “vender a qualquer preço”.

“Como sportinguista, acredito muito nesta direção e na forma como tem decido as opções de venda ou compra de jogadores”, admite.

O antigo avançado do Sporting salienta que Nuno Mendes “é um jogador de qualidade extraordinária” e não parece “com pressa para sair”.

A época do Sporting arranca a 31 de julho, frente ao Braga, na Supertaça. Para Manuel Fernandes, a equipa de Rúben Amorim “tem de jogar muito", mas “tem todas as condições para a levar de vencida” os minhotos.

“Tem de jogar ao mais alto nível, como fez contra o Lyon”, afirma o antigo jogador leonino, antes de acrescentar: "Acredito que a equipa está preparada para dar esta primeira alegria aos sócios."