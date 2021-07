Famalicão espera que negociações com Sporting por Ugarte cheguem "a bom porto"

O presidente da SAD do Famalicão revelou, esta quarta-feira, que espera que as negociações com o Sporting por Manuel Ugarte tenham sucesso.

Miguel Ribeiro explicou à Sport TV que os dois clubes estão "a conversar não só sobre os valores, mas também sobre as condições" para estes sejam executados, incluindo "as condições de pagamento e planos".

"Estamos a conversar para tentarmos chegar a bom porto, é um desfecho que pode acontecer. O Sporting está interessado no jogador, o jogador vê com bons olhos e nós estamos recetivos a negociar. Está a ser um processo pacífico e faz parte da estratégia do Famalicão: identificar bons jogadores, investir em alguns e posteriormente vender. É algo que pode acontecer", confirmou o dirigente dos minhotos.

Caso a transferência se concretize, Manuel Ugarte deverá rumar ao Sporting a troco de 6,5 milhões de euros por 50% do passe.

O presidente da SAD do Famalicão já admitira, anteriormente, que esperava que o médio, de 20 anos, internacional olímpico pelo Uruguai, protagonizasse a maior venda da história do clube.