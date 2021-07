Sporting e Wolverhampton chegam a acordo para empréstimo de Vinagre

Sporting e Wolverhampton chegaram a um princípio de acordo para a transferência do lateral-esquerdo Rúben Vinagre.

De acordo com as informações recolhidas pela Renascença, o defesa de 22 anos será cedido aos leões por uma temporada, sendo que o Sporting fica com uma opção de compra do jogador a rondar os 10 milhões de euros. Caso seja acionada, o Wolverhampton manterá uma percentagem do passe.

Nesta altura, apenas detalhes separam o regresso de Vinagre a Alvalade. O lateral fez uma grande parte da formação em Alcochete, até aos sub-17, quando assinou pelo Mónaco.

Vinagre estreou-se no futebol sénior em 2017/18, ao serviço do Wolverhampton, ainda no Championship. Em três temporadas no clube inglês, somou três golos em 69 jogos.

Sem espaço nas opções de Nuno Espírito Santo, Vinagre foi emprestado na época passada ao Olympiacos, da Grécia, onde apenas fez quatro jogos. Em janeiro seguiu para o Famalicão, onde se voltou a destacar com estatuto de titular indiscutível.

Com a contratação de Rúben Vinagre, o treinador Rúben Amorim passa a ter mais uma opção para o lado esquerdo da defesa, para além de Nuno Mendes, Matheus Reis e Antunes.

O lateral será a segunda contratação do campeão nacional neste defeso, depois de já terem anunciado o regresso de Ricardo Esgaio, contratado ao Sporting de Braga.