Pinto da Costa despede-se do FC Porto com o 69.º título no futebol

Cai a cortina sobre o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência do FC Porto. Uma vida inteira, 42 anos, milhares de títulos em todas as modalidades, 69 deles no futebol, o último conquistado este domingo: a Taça de Portugal, frente ao Sporting, por 2-1.

Assim se despede o presidente mais titulado do mundo do futebol, com um troféu, no último jogo ao comando da SAD do FC Porto. Agora, cede o lugar a André Villas-Boas, que já tomou posse como presidente do clube mas ainda não assumiu as rédeas da sociedade desportiva.

Foi desde a tribuna do Estádio Nacional do Jamor - não no banco, como era sua intenção -, ao lado de Villas-Boas, que Pinto da Costa assistiu à vitória da equipa de Sérgio Conceição no prolongamento. No final, abraçou o seu sucessor, a derradeira passagem de testemunho.

Este caminho, de 42 anos, começou em 1982. Desde então, Pinto da Costa levou o FC Porto a 23 campeonatos, uma Taça da Liga, 15 Taças de Portugal, 22 Supertaças, uma Taça UEFA, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e duas Ligas dos Campeões.