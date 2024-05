Projeto da academia do FC Porto na Maia pode cair por ilegalidades

O negócio da academia da Maia do FC Porto pode cair por ilegalidades. É o que defende o vereador da oposição (PS) da Câmara Municipal da Maia, Francisco Vieira de Carvalho, que pede a invalidação do processo de hasta publica.

A notícia é avançada pelo jornal "Expresso", que noticia que o Presidente da Câmara da Maia assinou despacho para publicação em Diário da República sobre a venda dos terrenos ao FC Porto antes da obrigatória votação na Assembleia Municipal.

Em declarações ao jornal, o vereador Francisco Vieira de Carvalho considera que existiu uma "falsificação de documentos” e que poderá “rapidamente declarar nulo todo o processo de hasta pública”.

“O que eu concluo é que o processo de hasta pública foi enviado para publicação em Diário da República antes da deliberação, que era obrigatória, da Assembleia [Municipal]. Isto representa, por lei, um ato administrativo nulo, é ilegal, pelo que a mesma [hasta] terá de ser já anulada”, descreveu.

O presidente da Câmara Municipal da Maia afirmou "desconhecer" as suspeitas, a SAD ainda presidida por Pinto da Costa afirmou que "para já não pretende reagir" e a direção do clube, já liderada por André Villas-Boas, garante que "vai acompanhar com atenção o assunto".

Caso o projeto na Maia seja anulado, torna-se mais provável que vá em frente o projeto eleitoral de André Villas-Boas, no Olival, em Vila Nova de Gaia, junto às instalações que o clube já utiliza.