Fernando Madureira condenado a sete meses de prisão com pena suspensa

Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões, foi condenado a sete meses de prisão com pena suspensa.

O ex-líder da claque do FC Porto foi condenado no caso de agressão a adeptos do Benfica e agentes da PSP num jogo de hóquei em patins em 2018. Madureira, que está em prisão preventiva no âmbito da "Operação Pretoriano", fica ainda barrado de entrar em recintos desportivos durante 18 meses.

"A posição de destaque [de Fernando Madureira] é visível nas imagens, quando os adeptos se deslocam ao acesso do Estádio do Dragão, mas também na deslocação para o pavilhão. Fernando Madureira desloca-se numa posição central e de destaque, com os membros a obedecerem às ordens", proferiu o juiz, citado pelo jornal "Público".

De acordo com a acusação, elementos dos Super Dragões atiraram cerca de 50 pedras, quatro garrafas de vidro e artefactos pirotécnicos a adeptos do Benfica.

Hugo Carneiro, conhecido como "Polaco", está também detido preventivamente na "Operação Pretoriano", e foi condenado a um ano e três meses de prisão com pena suspensa.