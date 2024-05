“Conceição foi como um jogador com quatro amarelos, não pensou”, explica Rúben Micael (que está preocupado com a economia madeirense)

O Sporting de Braga "fará de tudo" para conseguir roubar o último lugar do pódio da Liga ao FC Porto, incluindo premiar treinadores e jogadores que conseguirem consumar o feito.

Rúben Micael conhece bem o "orgulho" minhoto e fala pelas cores que defendeu durante três épocas, nas quais trabalhou com o presidente bracarense António Salvador.

“Se o Braga puder ficar em terceiro, fará de tudo para o conseguir. Vai ter um estádio cheio e tenho a certeza de que o próprio presidente vai incentivar com algum prémio, algo que já é normal, foi sempre assim. Para o António Salvador, e para o Braga, poder ficar à frente de um dos grandes é um motivo de orgulho”, garante, em declarações a Bola Branca.

O encontro da última jornada do campeonato coloca frente a frente FC Porto, no terceiro lugar, e Sporting de Braga, no quarto, separados por apenas um ponto.

Os dragões procuram segurar o último lugar do pódio, mas Rúben Micael desvaloriza o encontro para o lado do dragão: se alguém pode sentir a tensão do jogo decisivo, é a equipa minhota.

"Tensão? Só se for da parte do Braga, porque é importante. É que para o Porto, não ganhando o campeonato e não entrando na Liga dos Campeões, ficar em terceiro ou em quarto a diferença é começar a época uma semana mais cedo. Com todo o respeito, já é muito mau”, atira.

Sem supresa, Sérgio foi Conceição no dérbi

O cartão amarelo visto por Sérgio Conceição no final do encontro com o Boavista, que o retira do banco do FC Porto na visita a Braga, não surpreende Rúben Micael, embora reconheça que o treinador "está muito melhor" do que quando se cruzou com ele nos guerreiros.

“O Sérgio vive todos os jogos da maneira, é algo especial. Está muito melhor do que estava no início, mas foi um dérbi intenso [diante do Boavista]. Obviamente que ele não pensou no jogo com o Braga, porque ele não pensa assim. Ele queria era ganhar naquele momento. É como com os jogadores, quando temos quarto amarelos, no momento não pensamos nisso e o Sérgio também não pensou”, explica, em entrevista à Renascença.