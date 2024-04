Brás da Cunha tem lista ao Conselho Superior com três pilares

Brás da Cunha, que encabeça a lista D apenas para o conselho superior do FC Porto, lembra que lidera um projeto independente, mas deixa os três pilares fundamentais da sua candidatura.

“Somos uma lista independente e a nossa ideia fundamental é que seremos profundamente capazes de contribuir para um Porto unido, que será seguramente um Porto maior”, refere.

Em declarações à Renascença, Brás da Cunha dá conta das prioridades da sua lista: “Primeiro, é o da manutenção do FC Porto como um clube de associados e o da imposição estatutária que a nossa SAD terão de ser sempre, sempre detidas maioritariamente e controladas pelo clube. Depois, o FC Porto tem de ser insubmisso, tem de ser o primeiro na luta numa organização desportiva capaz de permitir que a verdade desportiva seja sempre afirmada. Um terceiro pilar tem a ver com o FC Porto eclético, que permita que todos os seus adeptos e associados possam praticar o desporto no nosso clube”.

As eleições no FC Porto estão marcadas para sábado. Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo são os três candidatos à direção.