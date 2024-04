Renovações e compra de Conceição. "Não pode ser feito em cima do joelho... como quem vê que estará a perder terreno"

"Há coisas que não podem ser feitas em cima do joelho". Paulo Teixeira, adepto do FC Porto, ligado ao Conselho Superior do clube e ex-autarca, reage assim em Bola Branca ao recente anúncio de Pinto da Costa de que tem mais um ano de contrato acordado com Sérgio Conceição e Pepe.

Para este sócio, em vésperas das eleições que podem reconduzir o atual líder ou mudar a presidência para André Villas-Boas, este género de decisões e revelações "têm de ser feitas de outra maneira, não podem ser feitas em cima do joelho, à medida que uma candidatura vê que pode estar a perder terrenos para outra".

Uma análise, crítica, que se estende ao acionar da cláusula de opção por Francisco Conceição, um jogador que é "um ativo e uma revelação da temporada", mas que supostamente foi transacionado por cinco milhões de euros e que, agora, é adquirido pelo dobro. A confirmar-se, sublinha, estamos perante um movimento “grave".

"A confirmar-se, é uma situação grave para a gestão. Mas a partir de segunda-feira [pós-eleições] tudo será esclarecido", confia Paulo Teixeira, reforçando o desconhecimento sobre a matéria. Já quanto a outros temas, o conhecido adepto portista garante saber mais.

"Se me perguntar sobre a Academia da Maia [entretanto apresentada pela lista encabeçada por Pinto da Costa], posso dizer-lhe que não há escritura e que o projeto não foi analisado pela câmara… Sobre isso posso falar, porque tenho documentos", assegura quase a terminar, não sem antes apelar à comparência dos associados no ato eleitoral de sábado.

"Será um dia histórico e apelo a que vão votar", finaliza.