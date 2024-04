Pinto da Costa: "Há jogadores que não lutam para virar as coisas como é preciso"

Jorge Nuno Pinto da Costa sente, como Sérgio Conceição, que há jogadores do FC Porto que não lutam para dar a volta à atual situação.

Em entrevista exclusiva à Renascença, que será publicada na íntegra na quarta-feira, o presidente portista comenta as palavras de Sérgio Conceição, que esta terça-feira sublinhou que para ser jogador do Porto não basta ter contrato, e diz entender os motivos que o levaram a afastar quatro elementos - Toni Martínez, André Franco, Ivan Jaime e Jorge Sánchez -, que neste momento trabalham à parte.

"Não vou dizer que haja esse espírito por isso [jogadores acharem que basta ter contrato], mas que às vezes acontece com todos... Não é uma questão de qualidade, costuma dizer-se que no melhor pano cai a nódoa, mas às vezes sinto, e o treinador também e quando sente isso age para espicaçar até os próprios jogadores, que há jogadores que se entregam e que não lutam para virar as coisas como é preciso", reconhece.