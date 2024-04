Villas-Boas teme "ruína financeira" se Pinto da Costa continuar presidente do FC Porto

André Villas-Boas teme que o FC Porto esteja destinado à "ruína financeira", no caso de Jorge Nuno Pinto da Costa ser reeleito presidente.

Em entrevista à RTP, transmitida esta segunda-feira, o candidato afirma que, se o atual presidente lá continuar, "e tendo também as pessoas de que se está a rodear, [o FC Porto] poderia continuar facilmente para a ruína financeira.

"Já não vamos lá com retoques de maquilhagem das equipas e desculpabilizando-se com a saída de outros administradores que colocaram o FC Porto na situação em que está atualmente, todos os líderes têm de assumir responsabilidades. Tantos nos sucessos como nas derrotas. As responsabilidades contam também do ponto de vista financeiro, de sustentabilidade e de crescimento do clube, e é isso que não temos visto nos últimos anos.

"Temos visto um FC Porto a perder capacidade competitiva, que não se adaptou infraestruturalmente como se adaptaram os rivais, em défice em relação às modalidades femininas. Tudo isso é reflexo de uma gestão que estagnou no tempo. Daí que ache que o momento é absolutamente agora", sublinha.



Dez relvados no Olival, a referência europeia





Quanto à eventual futura academia do FC Porto, que muito tem dado que falar, Villas-Boas frisa que, em 2022, quando iniciou o projeto desta candidatura, "não havia conversas sobre a Academia da Maia".

"O FC Porto estava em vias de tentar rescindir um contrato que tinha assinado para construir uma academia em Matosinhos. Nós queríamos resolver imediatamente os problemas infrastruturais do FC Porto com a criação de um novo espaço. Para nós, fazia sentido, do ponto de vista da unidade, de formação e futebol profissional estarem juntos, colocá-la em Gaia, mas também do ponto de vista do custo, da operação e da velocidade de execução dessa operação", explica.

O terreno sugerido por André Villas-Boas, "que estava nas mãos da família Amorim", aumentará a capacidade do Olival para dez campos relvados: "É o 'benchmark' para uma cidade de futebol igual aos grandes clubes europeus."

"Não posso passar a vida a desmentir barbaridades"





André Villas-Boas rejeita comentar a sugestão feita por Pinto da Costa de uma relação entre as arbitragens, que alegadamente têm prejudicado o FC Porto, e a candidatura do antigo treinador à presidência do clube.