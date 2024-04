FC Porto fora do pódio 48 anos depois seria “pancada forte” numa história de sucesso

Ficar fora do pódio da Liga, 48 anos depois, seria “uma marca” negra numa história de “vitórias e sucessos”.

Em entrevista a Bola Branca, Jorge Amaral recusa a ideia de “humilhação”, mas assume a “pancada forte” que este insucesso traria, ainda que não manche o legado de Pinto da Costa e Sérgio Conceição no clube azul e branco.

“Seria uma pancada muito forte. Não iria até à humilhação, mas seria marcar uma história de vitórias e sucessos com um ano que ficará na história. Ainda assim, seja com Pinto da Costa ou com André Villas-Boas, o FC Porto vai continuar a ganhar no futuro”, diz.

Desde a época 1975/76 que o FC Porto não termina uma edição do campeonato nacional fora do top-3. Agora, em 2023/24, os dragões estão numa luta a três pela entrada no pódio: estão em igualdade pontual com o SC Braga e com apenas mais dois pontos que o Vitória SC.

“Não se pode responsabilizar única e exclusivamente as arbitragens. O campeonato foi inconstante, o que fez com que agora estejam a lutar com Vitória e Braga pelo terceiro lugar e com que o FC Porto tenha de ganhar os seus jogos até ao fim”, analisa Amaral, em entrevista à Renascença.