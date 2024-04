Diogo Costa lesiona-se e tem receção ao Sporting em risco

Diogo Costa lesionou-se frente ao Famalicão e vai ter de parar. O guarda-redes do FC Porto tenta recuperar a tempo do clássico com o Sporting, marcado para 28 de abril e que pode decidir o campeonato.

Foi num lance durante a segunda parte do empate (2-2) com o Famalicão que Diogo Costa contraiu uma lesão muscular. Segundo o jornal "Record", o internacional português, de 24 anos, fica fora das opções para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, e para a visita ao Casa Pia, no próximo domingo, a contar para a jornada 30 do campeonato.

A meta de Diogo será, assim, estar apto para a receção ao Sporting dentro de duas semanas, no Dragão. Clássico que, se os leões vencerem os próximos três jogos - o último frente ao Porto - e o Benfica perder um dos próximos dois, poderá sagrar a equipa de Rúben Amorim campeã.